«Чикаго» в заключительном матче уступил в овертайме «Лос-Анджелесу»

«Чикаго» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5.

В составе «Блэкхокс» отличились Лукас Райхел, Тайлер Джонсон, Джо Андерсон и Райан Донато. У «Кингз» шайбы забросили Виктор Арвидссон, оформивший дубль, Куинтон Байфилд, Тревор Мур и Адриан Кемпе, забивший победный гол на шестой секунде овертайма.

По итогам регулярного чемпионата «Чикаго» с 52 очками занял предпоследнее 15-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 99 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

Голы: Райхель — 5, 15:39 — 0:1. Арвидссон — 5 (Дано, Мур), 24:37 — 1:1. Байфилд — 20 (бол., Дано, Спенс), 36:04 — 2:1. Мур — 31 (Арвидссон, Дано), 37:24 — 3:1. Т. Джонсон — 17 (бол., Корчински, Донато), 41:28 — 3:2. Андерсон — 5 (Слаггерт), 43:42 — 3:3. Донато — 12 (Энтвистл), 46:28 — 3:4. Арвидссон — 6 (бол., Байфилд, Кемпе), 58:39 — 4:4. Кемпе — 28, 60:06 — 5:4.

Вратари: Тэлбот — Содерблум.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 36 (14+11+10+1) — 13 (4+3+6+0).

Наши: Гавриков (19.06/2/+1) — -.

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