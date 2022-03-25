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Сегодня, 07:59

«Чикаго» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Кингз» дубль оформил Филипп Дано, еще один гол у Тревора Мура, ассистентский хет-трик оформил Шон Дурзи. У «Блэкхокс» отличились Патрик Кейн, Сэм Лафферти и Алекс Дэбринкэт, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Чикаго» с 57 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 79 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кейн — 21 (Дебринкэт, Густафссон), 16:44 — 0:1. Мур — 13 (мен., Дурзи), 22:13 — 1:1. Дебринкэт — 36 (Строум, Кейн), 32:41 — 1:2. Дано — 20 (бол., Копитар, Дурзи), 36:50 — 2:2. Лафферти — 4 (Рэддиш, С. Джонс), 38:09 — 2:3. Дано — 21 (Арвидссон, Дурзи), 49:07 — 3:3.

Победный буллит: Дебринкэт.

Вратари: Куик — Делиа.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 46 (12+19+13+2) — 31 (5+11+11+4).

25 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 64 21 43 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 64 23 41 51
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
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Миннесота – Ванкувер
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Сент-Луис – Филадельфия
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
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