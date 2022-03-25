«Чикаго» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Кингз» дубль оформил Филипп Дано, еще один гол у Тревора Мура, ассистентский хет-трик оформил Шон Дурзи. У «Блэкхокс» отличились Патрик Кейн, Сэм Лафферти и Алекс Дэбринкэт, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Чикаго» с 57 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 79 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кейн — 21 (Дебринкэт, Густафссон), 16:44 — 0:1. Мур — 13 (мен., Дурзи), 22:13 — 1:1. Дебринкэт — 36 (Строум, Кейн), 32:41 — 1:2. Дано — 20 (бол., Копитар, Дурзи), 36:50 — 2:2. Лафферти — 4 (Рэддиш, С. Джонс), 38:09 — 2:3. Дано — 21 (Арвидссон, Дурзи), 49:07 — 3:3.

Победный буллит: Дебринкэт.

Вратари: Куик — Делиа.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 46 (12+19+13+2) — 31 (5+11+11+4).

25 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.