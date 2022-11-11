Гол Фиала в овертайме помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Чикаго»

«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Блэкхоукс» голом отметился Тейлор Рэддиш. За «Кингз» забил Филлип Дано. Победный гол в овертайме на счету форварда Кевина Фиала.

«Лос-Анджелес» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает второе место на Западе. «Чикаго» находится на 10-й строчке с 13 очками в 13 играх.

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«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рэддиш — 4 (бол., Тэйвз, Доми), 18:51 — 0:1. Дано — 5 (Арвидссон, Мур), 21:41 — 1:1. Фиала — 4, 64:58 — 2:1.

Вратари: Куик — Мразек.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (8+10+12+1) — 30 (4+12+9+5).

Наши: — - -.

11 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16 443 зрителя.