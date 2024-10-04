Хет-трик Байфилда принес «Лос-Анджелесу» победу над «Бостоном»

«Лос-Анджелес» выиграл у «Бостона» в предсезонном матче НХЛ — 4:1.

Канадский форвард «Кингз» Куинтон Байфилд оформил хет-трик, а также один гол на счету Адриана Кемпе.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился голевой передачей, поучаствовав в шайбе Патрика Брауна.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.