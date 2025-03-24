«Лос-Анджелес» разгромил «Бостон», Кузьменко забил гол

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Бостон» со счетом 7:2.

В составе «Кингз» отличились Анже Копитар, Уоррен Фогель, Дрю Даути, Андрей Кузьменко, Куинтон Байфилд, Таннер Жанно и Самуэль Хелениус. У «Брюинз» голы на счету Элиаса Линдхольма и Моргана Гики.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 87 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Бостон» с 69 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Голы: Э. Линдхольм — 13 (Кепке), 0:19 — 0:1. Копитар — 18 (Кемпе, Кларк), 2:43 — 1:1. Фогеле — 20 (Дано, Льюис), 19:31 — 2:1. Гики — 25 (Заха), 22:07 — 2:2. Даути — 3 (Андерсон, Байфилд), 28:46 — 3:2. Кузьменко — 8 (Кемпе, Спенс), 37:38 — 4:2. Байфилд — 19 (Фиала, Лафферье), 44:05 — 5:2. Жанно — 7 (Кларк, Эдмундсон), 49:20 — 6:2. Хелениус — 2 (Эдмундсон, Жанно), 56:03 — 7:2.

Вратари: Кемпер — Суэймен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (8+8+7) — 13 (5+7+1).

Наши: Гавриков (23.10/2/+1), Кузьменко (12.31/2/+1) — Задоров (19.20/0/-1), Хуснутдинов (15.28/0/0).

24 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18 145 зрителей.