«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.
В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Брэд Маршан, 3 (1+2) очка у Давида Пастрняка. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.
После этого матча «Бостон» с 8 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 5 очками — на восьмой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Пастрняк — 5 (бол., Маршан, ван Римсдайк), 13:10 — 0:1. Лафферье — 1 (Дюбуа, Фиала), 26:28 — 1:1. Гики — 1 (Лучич, Форборт), 34:45 — 1:2. Маршан — 2 (Пастрняк, Форборт), 35:33 — 1:3. Маршан — 3 (Пастрняк, Заха), 57:48 — 1:4. Грундстрем — 3 (бол., Рой, Льюис), 58:49 — 2:4.
Вратари: Тэлбот (56:22 — 57:28, 59:09) — Суэймен.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 34 (14+13+7) — 25 (10+11+4).
Наши: Гавриков (20.34/2/0) — -.
22 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
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|В
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|1
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|5
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|5
|0
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|22.10
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Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|22.10
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Флорида – Ванкувер
|3 : 5
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|
Монреаль – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|22.10
|02:00
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Баффало – Айлендерс
|3 : 1
|22.10
|03:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|5 : 1
|22.10
|03:00
|
Чикаго – Вегас
|3 : 5
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|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|4 : 2
|22.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|22.10
|03:00
|
Даллас – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|22.10
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|22.10
|05:00
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Сиэтл – Рейнджерс
|1 : 4
|22.10
|05:30
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Лос-Анджелес – Бостон
|2 : 4
|И
|О
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Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
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|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|9
|И
|Г
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Никита Кучеров
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|6
|
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Остон Мэттьюс
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Брок Босер
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|КН
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|0.70
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