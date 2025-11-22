«Бостон» в овертайме победил «Лос-Анджелес», у Задорова две голевые передачи

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей дубль на счету Моргана Гики, российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился 2 результативными передачами.

У хозяев шайбу забросил Йоэль Армиа.

«Брюинз» набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кингз» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада».