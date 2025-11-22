Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:18

«Бостон» в овертайме победил «Лос-Анджелес», у Задорова две голевые передачи

Сергей Ярошенко

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей дубль на счету Моргана Гики, российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился 2 результативными передачами.

У хозяев шайбу забросил Йоэль Армиа.

«Брюинз» набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кингз» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Бостон
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Лос-Анджелес Кингз
Читайте также
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Красноярске
Врачи предупредили о пяти факторах риска для поджелудочной железы
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • nikola mozaev

    Закрытый матч, где целых 50 минут главными действующими лицами были вратари. Затем Морган Гики вывел гостей вперёд, и он же в овертайме принес Бостону победу, оба раза забив с передач Никиты Задорова.

    22.11.2025

  • nikola mozaev

    Всё врут такие "эксперты".

    22.11.2025

  • ГлавПатриот

    Нам тут эксперты рассказывали что Задоров плохо на коньках стоит...

    22.11.2025

    • НХЛ, результаты 22 ноября: «Питтсбург» проиграл «Миннесоте», «Каролина» победила «Виннипег» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 21 14 7 30
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 20 10 10 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Оттава 20 10 10 24
    4 Бостон 22 12 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 21 8 13 20
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Миннесота 22 11 11 26
    4 Виннипег 20 12 8 24
    5 Чикаго 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Сиэтл 20 10 10 25
    4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота 0 : 5
    22.11 03:00 Баффало – Чикаго 9 : 3
    22.11 04:00 Виннипег – Каролина 3 : 4
    22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 2 ОТ
    22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
    22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости