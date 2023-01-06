Дубль Фредерика и Пастрняка принес «Бостону» выездную победу над «Лос-Анджелесом»

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Брюинз» дубль на счету Трента Фредерика и Давида Пастрняка, еще один гол забил Брэд Маршанд. У «Кингз» отметились Филлип Дано и Шон Дурзи.

«Бостон» набрал 64 очка и лидирует на Востоке. «Лос-Анджелес» — на 3-м месте Запада с 50 очками.