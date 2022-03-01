«Бостон» всухую разгромил «Лос-Анджелес»

«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ всухую разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 7:0.

Хет-трик оформил Джейк Дебраск. Дубль у Эрика Хаулы. Еще по шайбе забросили Патрис Бержерон и Тейлор Холл.

«Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» — пятый на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Дебраск — 11 (Маршан, Бержерон), 1:01 — 0:1. Дебраск — 12, 13:37 — 0:2. Дебраск — 13 (Бержерон, Макэвой), 20:53 — 0:3. Бержерон — 16 (бол., Пастрняк, Маршан), 31:40 — 0:4. Холл — 12 (Пастрняк, Макэвой), 32:42 — 0:5. Хаула — 6 (бол., Койл, Смит), 50:11 — 0:6. Хаула — 7 (Холл, Дебраск), 53:39 — 0:7.

Вратари: Куик (Петерсен, 32:42) — Суэймен.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 34 (9+12+13) — 32 (12+11+9).

1 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.