«Бостон» всухую разгромил «Лос-Анджелес»
«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ всухую разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 7:0.
Хет-трик оформил Джейк Дебраск. Дубль у Эрика Хаулы. Еще по шайбе забросили Патрис Бержерон и Тейлор Холл.
«Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» — пятый на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы: Дебраск — 11 (Маршан, Бержерон), 1:01 — 0:1. Дебраск — 12, 13:37 — 0:2. Дебраск — 13 (Бержерон, Макэвой), 20:53 — 0:3. Бержерон — 16 (бол., Пастрняк, Маршан), 31:40 — 0:4. Холл — 12 (Пастрняк, Макэвой), 32:42 — 0:5. Хаула — 6 (бол., Койл, Смит), 50:11 — 0:6. Хаула — 7 (Холл, Дебраск), 53:39 — 0:7.
Вратари: Куик (Петерсен, 32:42) — Суэймен.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 34 (9+12+13) — 32 (12+11+9).
1 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.
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|16
|38
|40
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|Центральный дивизион
|И
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|П
|О
|1
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|53
|39
|14
|82
|2
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|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
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|53
|23
|30
|55
|7
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|54
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|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
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|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
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|53
|29
|24
|62
|4
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|53
|29
|24
|61
|5
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|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|1.03
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 5
|1.03
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|7 : 2
|1.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|0 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03