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Сегодня, 09:16

«Бостон» всухую разгромил «Лос-Анджелес»

Роман Шишов
Корреспондент

«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ всухую разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 7:0.

Хет-трик оформил Джейк Дебраск. Дубль у Эрика Хаулы. Еще по шайбе забросили Патрис Бержерон и Тейлор Холл.

«Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» — пятый на «Западе».

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«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Дебраск — 11 (Маршан, Бержерон), 1:01 — 0:1. Дебраск — 12, 13:37 — 0:2. Дебраск — 13 (Бержерон, Макэвой), 20:53 — 0:3. Бержерон — 16 (бол., Пастрняк, Маршан), 31:40 — 0:4. Холл — 12 (Пастрняк, Макэвой), 32:42 — 0:5. Хаула — 6 (бол., Койл, Смит), 50:11 — 0:6. Хаула — 7 (Холл, Дебраск), 53:39 — 0:7.

Вратари: Куик (Петерсен, 32:42) — Суэймен.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 34 (9+12+13) — 32 (12+11+9).

1 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 53 19 34 43
8 Филадельфия 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 53 32 21 68
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
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1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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1.03 03:30
Вашингтон – Торонто
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Нью-Джерси – Ванкувер
 7 : 2
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Лос-Анджелес – Бостон
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Джонатан Юбердо

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Флорида

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Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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