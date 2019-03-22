"Лос-Анджелес" без Ковальчука переиграл "Сан-Хосе"

"Лос-Анджелес Кингз" переиграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2. В составе победителей отличичились забросили Дастин Браун, Мэтт Рой, Анже Копитар и Джефф Картер. В составе гостей шайбы забросили Баркли Гудроу и Томаш Хертл.

Форвард "Кингз" Илья Ковальчук в третий раз за март не попал в состав на матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" – "Сан-Хосе Шаркс" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Браун – 20 (Уокер, Кемпе), 5:19 – 1:0. Гудроу – 7 (Власик, Донской), 17:33 – 1:1. Хертл – 32 (Бернс), 23:45 – 1:2. Рой – 1 (Иафалло, Копитар), 49:28 – 2:2. Копитар – 21 (Иафалло, Браун), 51:45 – 3:2. Картер – 11 (мен., п.в.), 58:43 – 4:2.

Вратари: Куик – Джонс (58:18 – 58:43).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 35 (15+11+9) – 25 (7+11+7).

Наши: – – -.

22 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.

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