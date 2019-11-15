«Лос-Анджелес» без Ковальчука обыграл «Детройт»

«Лос-Анджелес» взял верх над «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2 ОТ. Форвард «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду 9 минут и результативными действиями не отметился.

В игре не принял участия другой российский нападающий хозяев Илья Ковальчук. Ранее стало сообщалось, что «Лос-Анджелес» вывел его из состава и может расторгнуть контракт.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Копитар — 7 (Иафалло, Уокер), 5:47 — 1:0. Бертуцци — 7 (Манта), 24:36 — 1:1. Бертуцци — 8 (Ларкин, Манта), 42:58 — 1:2. Кемпе — 2 (Рой, Копитар), 58:12 — 2:2. Иафалло — 4 (Даути, Копитар), 60:23 — 3:2.

Вратари: Куик (57:59 — 58:12) — Бернье.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+13+6+1) — 21 (5+7+9+0).

Наши: Прохоркин (9.22/2/0) — -.

15 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.