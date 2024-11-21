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Сегодня, 09:47

«Лос-Анджелес» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Баффало» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

«Баффало» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» набрал 23 очка и расположился на 6-й строчке «Запада».

ХК Баффало Сэйбрз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 14 4 28
2 Вашингтон 18 13 5 27
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 20 8 12 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Баффало 19 9 10 19
5 Бостон 20 8 12 19
6 Оттава 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 20 6 14 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 11 8 24
2 Калгари 19 10 9 23
3 Лос-Анджелес 20 10 10 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 20 10 10 21
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 21 6 15 16
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Торонто – Вегас
 3 : 0
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Филадельфия – Каролина
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21.11 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 5 : 2
21.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 3 : 0
21.11 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 0 : 1
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