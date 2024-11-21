«Лос-Анджелес» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

«Баффало» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» набрал 23 очка и расположился на 6-й строчке «Запада».