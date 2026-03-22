«Баффало» крупно обыграл «Лос-Анджелес» на выезде, Панарин забил гол

«Баффало» победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. В сезоне-2025/26 в 65 матчах 34-летний россиянин набрал 73 (24+49) очка.

У гостей забили Тэйдж Томпсон, Сэм Кэррик, Расмус Далин и Зак Бенсон.

«Баффало» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции с 94 очками после 70 игр. «Лос-Анджелес» (72 очка после 69 встреч) располагается на девятом месте в Западной конференции.

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