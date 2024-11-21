«Баффало» победил «Лос-Анджелес», Гавриков не набрал очков

«Баффало» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Автором единственного и победного гола «Сэйбрз» стал Джейсон Цукер.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков провел на льду 18 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Баффало» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» набрал 23 очка и расположился на 6-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Зукер — 4 (бол., Далин, Так), 40:38 — 0:1.

Вратари: Риттих — Луукконен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (6+6+12) — 19 (9+3+7).

Наши: Гавриков (19.40/0/0) — -.

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