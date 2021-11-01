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«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Баффало»

01:33
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

«Сэйбрз» вел со счетом 2:0 после голов Расмуса Асплунда и Виктора Олофссона. У «Кингз» отличились Карл Грундстрем, Анже Копитар и Алекс Иафалло.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 7 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Баффало» с 11 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Асплунд — 4 (мен.), 23:07 — 0:1. Олофссон — 5 (Брайсон), 27:39 — 0:2. Грундстрем — 2 (Копитар, Бьорнфут), 28:39 — 1:2. Копитар — 7 (бол., Клэйг, Кемпе), 44:50 — 2:2. Иафалло — 4 (Бьорнфут, Кемпе), 53:41 — 3:2.

Вратари: Куик — Токарски (59:25).

Штраф: 9 — 17.

Броски: 34 (7+14+13) — 24 (7+9+8).

Наши: — .

31 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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Сергей Разин все материалы автора
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