«Лос-Анджелес» и «Баффало» сыграют в чемпионате НХЛ 21 марта

«Лос-Анджелес» и «Баффало» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 21 марта. Игра пройдет на льду «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (США), стартовое вбрасывание — в 23.00 по московскому времени.

«Лос-Анджелес» — «Баффало»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

21 марта, 23:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Баффало

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Лос-Анджелес» провел 68 матчей и набрал 72 очка, предыдущим соперником «Кингз» была «Филадельфия» (3:4 Б). У «Баффало» 69 матчей и 92 очка, в пятницу «Сэйбрз» обыграли «Сан-Хосе» (5:0).