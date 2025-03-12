«Лос-Анджелес» дома обыграл «Айлендерс» благодаря голу Гаврикова

«Лос-Анджелес» дома выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Владислав Гавриков, Филип Дано, Куинтон Байфилд и Дрю Даути. У «Айлендерс» единственный гол на счету Андерса Ли.

«Лос-Анджелес» с 77 очками в 63 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 13-й строчке «Востока» — 65 очков в 64 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Гавриков — 4 (Копитар, Спенс), 15:33 — 1:0. Ли — 25 (Пажо, Пелек), 28:37 — 1:1. Дано — 6 (Мур, Фогеле), 29:14 — 2:1. Байфилд — 15 (мен.), 34:00 — 3:1. Даути — 2 (мен., п.в.), 58:43 — 4:1.

Вратари: Кемпер — Сорокин.

Штраф: 16 — 2.

Броски: 32 (15+9+8) — 34 (6+17+11).

Наши: Гавриков (21.31/2/+4), Кузьменко (11.54/3/-1) — Романов (19.18/3/-2), Цыплаков (14.56/2/-2).

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