«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол и сделал передачу

«Лос-Анджелес» дома победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на «Крипто.ком-Арене».

В составе «Кингз» забили Артемий Панарин, для которого это первый гол за команду, Самуэль Хелениус, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе.

За «Айлендерс» шайбы забросили Бо Хорват, Адам Пелек и Эмиль Хейнеман.

«Лос-Анджелес» набрал 64 очка в 61 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» с 75 очками находится на седьмой строчке «Востока».