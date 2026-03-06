Панарин забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 4-й минуте шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для 34-летнего россиянина это первый гол за «Кингз». Для дебютной шайбы ему потребовалось 5 игр.

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года.

Теперь у Панарина 61 (20+41) очко в 57 матчах этого сезона.

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