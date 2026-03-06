«Лос-Анджелес» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 6 марта

«Лос-Анджелес» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 5 на 6 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.cоm Арена» в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Начало — в 5.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Айлендерс

Следить за ключевыми событиями игры «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кингз» набрали 62 очка в 60 матчах и занимают 10-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» с 75 очками в 62 играх идет на седьмой строчке «Востока».