Хет-трик Бантинга принес «Аризоне» победу над «Лос-Анджелесом»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:2.

Хет-трик на счету форварда Майкла Бантинга, для которого это четвертый матч в сезоне. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Аризона» с 43 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Бантинг — 2 (Гарлэнд, Демерс), 2:43 — 0:1. Бантинг — 3 (бол., Чикран, Голигоски), 4:11 — 0:2. Брассар — 8 (бол., Гарлэнд, Экман-Ларссон), 7:28 — 0:3. Даути — 8 (бол., Кемпе, Копитар), 16:07 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Чикран, Голигоски), 28:48 — 1:4. Атанасиу — 8 (Клэйг, Лизотт), 42:10 — 2:4. Дворак — 12 (п.в., Ларссон), 59:26 — 2:5.

Вратари: Петерсен (56:46 — 57:41, 57:55 — 59:26) — Хилл.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 38 (11+9+18) — 33 (10+14+9).

Наши: — - Любушкин (16.04/1/+1).

6 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.