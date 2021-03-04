«Аризона» в гостях обыграла «Лос-Анджелес»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Йохан Ларссон.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду почти 15 минут.

Для «Лос-Анджелеса» это третье поражения подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Келлер — 7 (бол., Истерли, Экман-Ларссон), 29:26 — 0:1. Даути — 6 (бол., Кемпе, Копитар), 30:59 — 1:1. Н. Шмальц — 7 (бол., Гарлэнд, Чикран), 32:40 — 1:2. Ларссон — 3, 32:53 — 1:3. Виларди — 6 (Андерсон, Атанасиу), 53:47 — 2:3.

Вратари: Куик (59:02) — Раанта.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (11+13+18) — 23 (7+12+4).

Наши: — - Любушкин (14.52/0/0).

4 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.