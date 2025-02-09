«Лос-Анджелес» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 Б.

За «Дакс» шайбы забросили Брайан Думулин и реализовавший победный буллит Тревор Зеграс.

Автором единственного гола «Кингз» стал Адриан Кемпе.

«Анахайм» набрал 55 очков и занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 7-м с 65 баллами.