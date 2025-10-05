Результативный пас Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» победить «Анахайм» в предсезонке

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм» в предсезонном матче НХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время у хозяев дважды забил Филлип Дано, по одному голу у Куинтона Байфилда и Уоррена Фогела. Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко сделал результативную передачу.

У гостей сделал дубль Лео Карлссон, по одной шайбе у Микаэля Гранлунда и Криса Крайдера.

Победный гол в овертайме забил нападающий «Кингз» Кевин Фиала.

«Лос-Анджелес» и «Анахайм» провели последний предсезонный матч. «Кингз» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 8 октября против «Колорадо», а «Дакс» встретятся с «Сиэтлом» 10 октября.