«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» в предсезонном матче

«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

У «Кингз» дубль оформил Алекс Лаферрье, а также одну шайбу забросил Анже Копитар. Голы «Дакс» на счету Фрэнка Ватрано и Сэма Коланджело.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.