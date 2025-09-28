«Анахайм» победил «Лос-Анджелес» в предсезонном матче НХЛ, Минтюков забил гол

«Анахайм» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.

В составе «Дакс» отличились Павел Минтюков, Натан Гоше, Тайсон Хиндс, Мэттью Филлипс и Нико Миятович. У «Кингз» голы забили Коди Сеси, Тэйлор Уорд и Тревор Мур.

В следующем матче «Анахайм» 30 сентября сыграет с «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» 1 октября встретится с «Ютой».