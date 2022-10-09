«Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу», у Куликова «-2»

«Анахайм» в предсезонном матче НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 3:6.

В составе «Дакс» отличились Мэйсон Мактавиш, Макс Джонс и Трой Терри, защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-2». У «Кингз» 3 (1+2) очка набрал Артур Калиев, по 2 (1+1) очка у Карла Грундстрема и Шона Дурзи, еще по голу забили Габриэль Виларди, Филлип Дано и Кевин Фиала.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» 13 октября примет «Сиэтл», «Лос-Анджелес» днем ранее сыграет с «Вегасом».