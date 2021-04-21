«Анахайм» потерпел третье поражение подряд

«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Дакс» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков сыграл 12 с половиной минут и сделал два броска по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Грундстрем — 6 (Атанасиу, Лизотт), 5:26 — 1:0. Копитар — 10 (Даути, Браун), 28:31 — 2:0. Атанасиу — 10 (Мяяття, Лизотт), 30:48 — 3:0. Лизотт — 3 (Грундстрем, Атанасиу), 50:50 — 4:0. Фаулер — 4 (Ракелль, Комтуа), 54:36 — 4:1.

Вратари: Петерсен — Столарз.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 22 (6+6+10) — 25 (9+5+11).

Наши: — - Волков (12.39/2/-2).

21 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.