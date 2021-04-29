«Анахайм» прервал неудачную серию, обыграв «Лос-Анджелес»

«Анахайм» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Дакс» прервали пятиматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков отметился голевой передачей.

«Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западном дивизионе, а «Анахайм» — на 8-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Виларди — 7 (бол., Мур, Кемпе), 24:50 — 1:0. Кемпе — 14 (мен., Андерсон, Рой), 31:15 — 2:0. Кэррик — 2 (Волков, Флери), 32:53 — 2:1. Стил — 6 (Ракелль), 36:35 — 2:2. Фаулер — 5, 58:59 — 2:3.

Вратари: Петерсен (59:24) — Гибсон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (8+18+4) — 22 (9+8+5).

Наши: — - Волков (14.31/0/+2).

29 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.