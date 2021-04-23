«Локомотив» договорился о возвращении Анисимова

По информации «СЭ» от 23 апреля, «Локомотив» договорился о возвращении в команду нападающего «Оттавы» Артема Анисимова по окончании нынешнего сезона.

У 32-летнего россиянина это последний год контракта с «сенаторами», и форвард принял решение вернуться в Россию.

В нынешнем сезоне НХЛ Анисимов провел 18 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Нападающий является воспитанником ярославского клуба, откуда в 2007 году перебрался в «Рейнджерс». Во время локаутного сезона-2012/13 Анисимов также играл за «Локомотив».