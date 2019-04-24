Логан Кутюр: "Мое сердце второго такого раза не выдержит"

Нападающий "Сан-Хосе" Логан Кутюр после седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Вегаса" (5:4 ОТ, 4-3) отметил, что он находится в шоке от пережитого.

- Я хочу как можно быстрее отправиться домой и пару раз пересмотреть то, что сейчас было, - цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ. - У меня просто нет слов. Я никогда не принимал участие ни в чем подобном. И, наверное, никогда больше не приму. Мое сердце второго такого раза не выдержит.

Напомним, "Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.

"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.

Победный гол в овертайме забил Барклай Гудроу.