В 21.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с известной российского журналисткой и телеведущей, супругой форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Анной Кастеровой.

Ведущий — обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Обсудим возобновление чемпионата в НХЛ, ситуацию с коронавирусом в США, сезон нападающего «Пингвинз» и многое другое. Не пропустите! Ссылка на трансляцию будет доступна завтра ближе к началу эфира.