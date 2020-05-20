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Live с Анной Кастеровой в четверг — в 21.00. Ведущий — Игорь Рабинер

22:00
Live с Анной Кастеровой в четверг — в 21.00. Фото "СЭ"
Live с Анной Кастеровой в четверг — в 21.00. Фото "СЭ"

В 21.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с известной российского журналисткой и телеведущей, супругой форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Анной Кастеровой.

Ведущий — обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Обсудим возобновление чемпионата в НХЛ, ситуацию с коронавирусом в США, сезон нападающего «Пингвинз» и многое другое. Не пропустите! Ссылка на трансляцию будет доступна завтра ближе к началу эфира.

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