Live с Анной Кастеровой в четверг — в 21.00. Ведущий — Игорь Рабинер
22:00
В 21.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с известной российского журналисткой и телеведущей, супругой форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Анной Кастеровой.
Ведущий — обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.
Обсудим возобновление чемпионата в НХЛ, ситуацию с коронавирусом в США, сезон нападающего «Пингвинз» и многое другое. Не пропустите! Ссылка на трансляцию будет доступна завтра ближе к началу эфира.
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