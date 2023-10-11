Кто главные фавориты сезона НХЛ? Live c Зислисом, Федотовым и Николишиным — в 12.00

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также чемпион мира Андрей Николишин проанонсируют новый сезон НХЛ — в онлайне на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 12.00.

Главные темы эфира:

— фавориты сезона

— главные русские интриги

— сколько забьет Овечкин

— кто из российских новичков удивит

— как начнет в НХЛ Бедард