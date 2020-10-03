Литтл может завершить карьеру в 32 года из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Виннипега» Брайан Литтл может завершить карьеру, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Отмечается, что у 32-летнего хоккеиста серьезные проблемы со здоровьем и он все еще не может вернуться к тренировкам.

Из-за травмы Литтл не играл с 5 ноября 2019 года. Тогда он провел всего 7 игр и был помещен в список травмированных.

Всего в НХЛ Брайн провел 843 матча, в которых набрал 521 (217+304) очко, при показателе полезности «-15».