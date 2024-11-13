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Сегодня, 16:05

Линдрос предположил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце февраля

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото Scott Taetsch, Getty Images

Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о погоне Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это — обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.

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В 14 матчах этого сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков. Всего за карьеру он забросил 863 шайбы. В списке лучших снайперов в истории НХЛ 39-летний россиянин занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Эрик Линдрос
НХЛ
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«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
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Тротц: «У Овечкина уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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13.11 03:00
Торонто – Оттава
 0 : 3
13.11 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 6
13.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
13.11 04:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3
13.11 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 5 : 2
13.11 06:00
Ванкувер – Калгари
 3 : 1
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