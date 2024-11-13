Линдрос предположил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце февраля
Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о погоне Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?
— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это — обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.
В 14 матчах этого сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков. Всего за карьеру он забросил 863 шайбы. В списке лучших снайперов в истории НХЛ 39-летний россиянин занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|16
|11
|5
|23
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|20
|3
|Бостон
|17
|8
|9
|18
|4
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|0 : 3
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 6
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|5 : 2
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|3 : 1