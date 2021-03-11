Линдгрен поддержал Панарина

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен поддержал российского нападающего Артемия Панарина. Россиянин в феврале стал участником скандальной истории, из-за которой пропустил несколько матчей.

«Он однозначный лидер. Все молодые на него смотрят. В раздевалке он всегда создает настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на льду, но также он очень многое дает коллективу вне льда. Он потрясающий одноклубник», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Линдгрена.

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду. На данный момент Панарин пропустил уже восемь матчей «Рейнджерс». 10 марта россиянин вернулся к тренировкам.