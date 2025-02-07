Линдгрен — о попытке лакросса в исполнении Мичкова: «Подумал, что мне лучше забраться на перекладину»

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3) поделился мнением о попытке форварда «Флайерз» Матвея Мичкова исполнить лакросс.

«Перед игрой мы смотрели видео, где я видел, как он делал что-то похожее. Я посмотрел, как он забил, и подумал: «О боже, мне лучше забраться на перекладину». Это довольно впечатляюще. Я думаю, что он был лучшим игроком на льду в этом матче. Он был везде, делал розыгрыши. Очевидно, Мичков чертовски талантлив. За ним будет интересно наблюдать в этой лиге еще долгое время», — приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.

Мичков в этой встрече оформил дубль и был признан второй звездой матча.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 53 очка в 56 играх.