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Линдгрен — о Тарасенко: «Он один из лучших нападающих, которых я когда-либо видел»

04:15
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Вратарь «Сент-Луиса» Чарли Линдгрен поделился мнением об игре одноклубника Владимира Тарасенко.

«У меня не хватит слов, чтобы описать его положительные качества — не только как хоккеиста, но и как человека в целом. Этот парень настоящий лидер. Он один из моих любимчиков — тот, кто заряжает команду в раздевалке. Мы все видели, что он умеет делать с шайбой. Он один из лучших нападающих, которых я когда-либо видел, а также отличный человек», — приводит слова Линдгрена журналист Лу Корак.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 30 матчей, в которых набрал 28 (11+17) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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