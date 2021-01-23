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Линделл повторил достижение Зубова по голам в меньшинстве

09:08
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Защитник «Далласа» Эса Линделл отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:0). Он отличился при игре в меньшинстве. Для 26-летнего финна это третий подобный гол в карьере.

Линделл поднялся на второе место в истории «Далласа» (а также «Миннесоты Норт Старз») по шайбам в неравных составах среди защитников, разделив его с россиянином Сергеем Зубовым. При этом Зубов провел за «Звезд» 839 матчей, а Линделл — всего 309.

Рекорд по количеству голов в меньшинстве среди защитников «Далласа» принадлежит Шону Чемберсу (4).

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