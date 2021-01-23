Линделл повторил достижение Зубова по голам в меньшинстве

Защитник «Далласа» Эса Линделл отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:0). Он отличился при игре в меньшинстве. Для 26-летнего финна это третий подобный гол в карьере.

Линделл поднялся на второе место в истории «Далласа» (а также «Миннесоты Норт Старз») по шайбам в неравных составах среди защитников, разделив его с россиянином Сергеем Зубовым. При этом Зубов провел за «Звезд» 839 матчей, а Линделл — всего 309.

Esa Lindell scored his 3rd career shorthanded goal, tying Sergei Zubov for 2nd place among defensemen in @DallasStars / North Stars franchise history behind Shawn Chambers (4). #NHLStats: https://t.co/PPyend2rDr https://t.co/ZYtad8H2WU — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 23, 2021

Рекорд по количеству голов в меньшинстве среди защитников «Далласа» принадлежит Шону Чемберсу (4).