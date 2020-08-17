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Линдблум провел первую тренировку с «Филадельфией»

08:34
Оскар Линдблум. Фото nhl.com
Оскар Линдблум. Фото nhl.com
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Нападающий Оскар Линдблум провел первую тренировку с «Филадельфией» с тех пор, как в декабре ему диагностировали редкую форму рака кости саркому Юинга. Однако пока нет точного времени возвращения форварда в состав, сообщает сайт НХЛ.

— Моя цель — вернуться в команду, вернуться к жизни, — сказал Линдблум, которому в субботу исполнилось 24 года.

Линдблум добавил, что поддержка партнеров помогла ему во время лечения. «Флайерз» сообщили о его диагнозе 13 декабря, а 2 июля он закончил лечение.

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