Нападающий Оскар Линдблум провел первую тренировку с «Филадельфией» с тех пор, как в декабре ему диагностировали редкую форму рака кости саркому Юинга. Однако пока нет точного времени возвращения форварда в состав, сообщает сайт НХЛ.

— Моя цель — вернуться в команду, вернуться к жизни, — сказал Линдблум, которому в субботу исполнилось 24 года.

Линдблум добавил, что поддержка партнеров помогла ему во время лечения. «Флайерз» сообщили о его диагнозе 13 декабря, а 2 июля он закончил лечение.