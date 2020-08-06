Линдблум планирует сыграть в плей-офф

Нападающий Оскар Линдблум заявил, что планирует в пятницу присоединиться к «Филадельфии» в Торонто и надеется сыграть в плей-офф Кубка Стэнли.

2 июля нападающий завершил лечение от саркомы Юинга — редкого вида рака кости. В последнее время он катался и занимался в родной Швеции, посещая семью.

— Когда Оскару поставили рак, я много общался с нашими врачами: «Есть ли шанс, что он вернется к плей-офф?», — сказал тренер Ален Виньо в интервью пресс-службе НХЛ. — Конечно, ответ был отрицательным. Но они сказали, что если все пойдет по хорошему сценарию, он будет готов к тренировочному лагерю в сентябре. Все пошло по хорошему сценарию. В этом году из-за COVID сезон был остановлен и растянулся, а сентябрь наступит уже через месяц. В начале тренировочного лагеря мне сказали, что он сможет играть в сентябре. Так что, полагаю, нам нужно доиграть до сентября.