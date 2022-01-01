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Лига Онтарио сняла дисквалификацию с проспекта «Монреаля» после скандала

22:39
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Руководство юниорской лиги Онтарио разрешило защитнику Логану Майлу вернуться в состав команды «Лондон Найтс». С игрока была снята дисквалификация, сообщает пресс-служба лиги.

«Монреаль» выбрал защитника в первом раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером.

Ранее игрок заявил о своем отказе от участия в процедуре, который, впрочем, не предусмотрен правилами. Он также попросил клубы не выбирать его.

Это произошло на фоне истории со штрафом в Швеции за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина участвовали в половом акте.

В сентябре 2021 года хоккеист был отстранен на неопределенный срок в связи с произошедшим инцидентом в Швеции.

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Иван Шитик все материалы автора
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