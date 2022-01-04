Лидер в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ Макдэвид заразился коронавирусом
4 января, 23:59
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своем Twitter журналист Джек Майклз. Клуб подтвердил сообщение, ретвитнув запись.
Connor McDavid & Derek Ryan have tested positive for Covid, they'll test again tomorrow.— Jack Michaels (@EdmontonJack) January 4, 2022
Также заразился и другой форвард команды Дерек Райан. Оба хоккеиста пропустили сегодняшнюю тренировку. Завтра оба сделают повторный тест.
24-летний Коннор Макдэвид на данный момент лидирует в таблице бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. В его активе 53 (19+34) очка.
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