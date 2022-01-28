Маккиннон может пропустить Матч звезд НХЛ из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пропустит ближайшие три матча команды. Его участие в Матче звезд НХЛ также остается под большим вопросом, информирует журналист Питер Бау.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что у игрока перелом носа и сотрясение.

Маккиннон получил травму в матче регулярного чемпионата против «Бостона». Нападающий «Мишек» Тэйлор Холл применил опасный силовой прием против соперника, после чего Маккиннон не смог продолжить встречу.

Всего в этом сезоне 26-летний канадец провел 31 матч и набрал 43 (9+34) очка.