Лидер «Далласа» Бенн подрался с Кэлвертом. Видео

«Даллас» на выезде переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). В начале третьего периода лидер гостей Джейми Бенн подрался с нападающим Мэттом Кэлвертом. Перед этим игроки приняли участие в паре стычек.

Бенн повалил своего соперника. Болельщики в социальных сетях отметили, что Джейми чаще наносил удары, но форвард «Колорадо» был точнее. Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс после матча отметил, что драка стала важным эмоциональным моментом для команды.