Хатсон стал шестым защитником-новичком в истории НХЛ с 5 передачами в дебютной серии Кубка Стэнли

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал две голевые передачи в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (2:5).

21-летний американец набрал 5 (0+5) очков в 4 матчах этого розыгрыша плей-офф НХЛ. Хатсон стал шестым защитником-новичков в истории лиги с пятью передачами в дебютной серии Кубка Стэнли.

Рекорд принадлежит Рэю Бурку (7 передач в Кубке Стэнли-1980).