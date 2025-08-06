Левшунов — лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил список лучших проспектов «Чикаго».

На первом месте защитник Артем Левшунов. 19-летний белорус провел за «Блэкхокс» 18 матчей в сезоне-2024/25. Также в список вошли форвард Антон Фрондель, защитник Сэм Ринзель, форварды Оливер Мур и Саша Бойсверт.

«Чикаго» в минувшем сезоне занял предпоследнее, 15-е место в Западной конференции.