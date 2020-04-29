Летунов рассказал о своей самоизоляции в Коннектикуте

Нападающий «Сан-Хосе» Максим Летунов в интервью «Известиям» рассказал, как проходит его самоизоляция в Коннектикуте. Сезон в НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.

— Как проводите время на карантине?

— Нахожусь в Коннектикуте — это час-полтора езды от Нью-Йорка. Тут постоянно идут дожди — солнца почти нет. Поэтому спокойно с родителями соблюдаем карантин. Лишь раз в неделю выходим в магазин за продуктами. А так, стараемся побольше дома сидеть. Тяжело, конечно, но пытаемся себя развлекать разными настольными играми, просмотром сериалов. Плюс занимаюсь упражнениями с весами.

— Почему вы остались в Коннектикуте, а не в Калифорнии — в Сан-Хосе?

— Я здесь учился в университете, есть жилье. Месяц назад решил уехать сюда, поскольку в Сан-Хосе и вообще в Калифорнии больше случаев заражения этим вирусом. Мы с родителями решили на время переехать в Коннектикут.

— С продуктами проблем нет?

— В Коннектикуте недостатка продуктов в магазинах нет. Ограничен выбор брендов риса и макарон. Но все равно их можно купить когда угодно. Когда в марте только начался карантин, я был в Сан-Хосе. И там люди начали всё быстро скупать. И поначалу некоторые прилавки были пустые. Но сейчас уже всё нормализовалось.

— Что за сериалы смотрите?

— В данный момент Money Heist, или «Карточный дом». Про ограбления банков. Один из самых главных сейчас сериалов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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