Летунов принял квалификационное предложение «Сан-Хосе»Среди них — форвард Максим Летунов. 24-летний россиянин получил однолетнее соглашение с зарплатой 700 тысяч долларов на уровне НХЛ (АХЛ — 140 тысяч), сообщает CapFriendly.

В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 3 матча в регулярном чемпионате, в которых забил 1 гол. В АХЛ он провел 50 матчей и отметился 40 (12+28) очками.

Также клуб подписал соглашения с защитниками Николасом Мелошем, Джейкобом Миддлтоном и форвардом Джейденом Хальбгеваксом.