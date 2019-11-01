Летестю пропустит полгода из-за воспаления сердечной мышцы

Нападающий «Виннипега» Марк Летестю пропустит как минимум полгода из-за миокардита или воспаления сердечной мышцы, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее диагноз 34-летнего хоккеиста не раскрывался, хотя он пропустил уже шесть последних матчей.

В «Виннипеге» подчеркивают, что в перспективе здоровью форварда ничего не угрожает и он сможет играть после восстановления. На счету Летестю 11 сезонов в НХЛ. Помимо «Виннипега» он играл в «Питтсбурге», «Коламбусе» и «Эдмонтоне», провел 567 матчей, набрав 210 (93+117) баллов.